Başkent’te servis aracı tır ile çarpıştı: 6 yaralı

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir fabrikanın işçilerini taşıyan servis aracının tır ile çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, Organize Sanayii Babürşah Caddesi ile Kırgızistan Caddesi kavşağında meydana geldi. Bir fabrikanın çalışanlarını taşıyan Z.G. yönetimindeki 06 C 1763 plakalı servis aracı ile E.K. idaresindeki 35 KS 095 plakalı tır çarpıştı. Kazada yaralanan 6 kişi sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sincan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.