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Başkent’te selin sürüklediği iki araç toprak altında kaldı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Sel sularının sürüklediği iki araç çamura saplandı.

Asayiş 06.06.2022, 20:24
Başkent’te selin sürüklediği iki araç toprak altında kaldı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Sel sularının sürüklediği iki araç çamura saplandı.

Ankara’da bir süredir yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Sağanak yağış öğle saatlerinden Polatlı ilçesinde sele neden oldu. Organize Sanayi Bölgesinde seyir halinde sağanak yağışa yakalanan iki otomobil sel sebebiyle sürüklenerek çamura saplandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen afat ekipleri araçları saplandıkları yerden çıkardı. Öte yandan şehir merkezinde de etkili olan yağmur ana caddelerde su birikintilerine sebep oldu.

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