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Başkent’te selde çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu

Ankara’nın Polatlı ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen selde çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu.

Asayiş 01.09.2021, 19:23
Başkent’te selde çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu

Ankara’nın Polatlı ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen selde çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu.

Başkent’te akşamüstü etkisini artıran sağanak yağış kentin birçok bölgesinde yaşamı olumsuz etkiledi. Polatlı ilçesinde aşırı yağıştan sonra meydana gelen sel çok sayıda küçükbaş hayvanın telef olmasına ve yolların bozulmasına neden oldu. Sular altında kalan yollarda sürücüler güçlükle ilerledi.

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