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Bakan Koca: "Sağlıkla ilgili bazı kanunlarla 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Sözleşmeli ve kadrolu hekimlerle sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirme
Başkent’te sel...Araçlar ve çöp konteynerleri sel sularında böyle sürüklendi
Başkent’te sel...Araçlar ve çöp konteynerleri sel sularında böyle sürüklendi
Asayiş 07.06.2022, 14:30
Başkent’te sel...Araçlar ve çöp konteynerleri sel sularında böyle sürüklendi