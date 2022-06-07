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Başkent’te sel...Araçlar sular altında kaldı, vatandaşlar mahsur kaldıkları yerden iş makineleriyle kurtarıldı

Başkent’te sel...Araçlar sular altında kaldı, vatandaşlar mahsur kaldıkları yerden iş makineleriyle kurtarıldı

Asayiş 07.06.2022, 14:42
Başkent’te sel...Araçlar sular altında kaldı, vatandaşlar mahsur kaldıkları yerden iş makineleriyle kurtarıldı

Başkent’te sel...Araçlar sular altında kaldı, vatandaşlar mahsur kaldıkları yerden iş makineleriyle kurtarıldı

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