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Bakan Koca: "Sağlıkla ilgili bazı kanunlarla 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Sözleşmeli ve kadrolu hekimlerle sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirme
Başkent’te sel...Araçlar sular altında kaldı, vatandaşlar mahsur kaldıkları yerden iş makineleriyle kurtarıldı
Başkent’te sel...Araçlar sular altında kaldı, vatandaşlar mahsur kaldıkları yerden iş makineleriyle kurtarıldı
Asayiş 07.06.2022, 14:42
Başkent’te sel...Araçlar sular altında kaldı, vatandaşlar mahsur kaldıkları yerden iş makineleriyle kurtarıldı