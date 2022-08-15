banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Ordu'da fındık vakti!
Ordu'da fındık vakti!
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
AK Parti’nin 21. yıl pastası kesildi
AK Parti’nin 21. yıl pastası kesildi
Suudi petrol devinin kârında yüzde 90’lık artış
Suudi petrol devinin kârında yüzde 90’lık artış

Başkent’te sel sularına kapılan genç kızı bir vatandaş kurtardı

Ankara’da yaşanan fırtınada sel sularına kapılan genç kız, bir vatandaş tarafından kurtarıldı.

Asayiş 15.08.2022, 21:22
Başkent’te sel sularına kapılan genç kızı bir vatandaş kurtardı

Ankara’da yaşanan fırtınada sel sularına kapılan genç kız, bir vatandaş tarafından kurtarıldı.

Ankara genelinde etkili olan fırtınadan en çok etkilenen Söğütözü’nde akşam saatlerinde İnönü Bulvarı üzerinde genç bir kız sel sularına kapıldı. Genç kızı başka bir vatandaş ellerinden tutup çekerek kurtardı. Yaşananlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Yorumlar (0)
22°
açık