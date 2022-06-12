Başkent’te sel Akyurt’u vurdu

Ankara’nın Akyurt ilçesinde akşam saatlerinde şiddetini artıran yağmur, sağanağa dönüştü.

Akyurt’ta akşam saatlerinde şiddetini artıran yağmur, sağanağa dönüştü. Bardaktan boşalırcasına yağan yağmur sebebiyle meydana gelen selden dolayı birçok araç yolda kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi.