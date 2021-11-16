Başkent’te sanayi sitesinde yangın korkuttu

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde sanayi sitesinde çıkan yangın itfaiyeyi alarma geçirdi.

Alınan bilgiye göre, OSTİM 1469 Cadde üzerinde bulunan Hasamek Sanayi sitesinde bir işyerinde yangın çıktı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile yangın söndürüldü.