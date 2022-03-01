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Başkent’te sanayi sitesinde patlama: 1 yaralı
Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde sanayi sitesinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.
Asayiş 01.03.2022, 14:15
Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde sanayi sitesinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şereflikoçhisar Sanayi Sitesinde LPG kaynaklı patlama yaşandı. Patlamada bir kişi yaralandı. İşyerinde maddi hasar meydana gelirken olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Yaralı sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Şereflikoçhisar Devlet Hastanesine sevk edildi.