Başkent’te sanal devriye faaliyetleri çerçevesinde bin 652 internet adresi incelendi

Ankara’da jandarma ekiplerince yürütülen açık kaynak araştırma faaliyetleri çerçevesinde bin 652 internet adresi incelendi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından provokatif paylaşımlarda bulunanlara yönelik, "açık kaynak araştırma faaliyetleri" çerçevesinde bin 652 sosyal medya/internet adresinde inceleme yapıldı. Yapılan incelemeler sonucunda 14 dezenformasyon, 5 Cumhurbaşkanı’na hakaret, 12 halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve 1 yağma suçu olmak üzere toplam 32 olay tespit edildi. Tespit edilen olaylara ilişkin veriler, Ankara Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile gerekli işlemler başlatılmak üzere ilgili kolluk birimlerine gönderildi.