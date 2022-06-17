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Başkent’te saman yüklü tır alev topuna döndü

Ankara’da seyir halindeyken çıkan yangında alev topuna dönen saman yüklü tır paniğe sebep oldu.

Asayiş 17.06.2022, 15:18
Başkent’te saman yüklü tır alev topuna döndü

Ankara’da seyir halindeyken çıkan yangında alev topuna dönen saman yüklü tır paniğe sebep oldu.

Olay, Ankara-Niğde Otoyolu Niğde istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 50 ACK 51 plakalı tır aniden yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangının alev topuna dönüştürdüğü tır, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

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