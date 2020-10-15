Başkent’te sahte içki denetimi

Ankara polisi, sahte içki ile mücadele kapsamında 128 iş yerini denetledi. Yapılan denetimlerde 3 iş yerinde 3 ton etil alkol ile şişelenmiş 500 litre sahte alkollü içki ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara genelinde etil alkol ile alkollü içki satışı yapılan 128 iş yerini denetledi. Denetimlerde 3 iş yerinde 3 ton etil alkol ile şişelenmiş 500 litre sahte alkollü içki ele geçirilerek el konuldu. İş yerlerinin yetkilisi olan 3 kişi gözaltına alındı.