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Başkent’te sahte içki denetimi
ANKARA POLİSİ SAHTE İÇKİ İLE MÜCADELE KAPSAMINDA 128 İŞYERİNİ DENETLERKEN YAPILAN DENETİMLERDE 3 AYRI İŞYERİNDE 3 TON ETİL ALKOL İLE ŞİŞELENMİŞ HALDE 500 LİTRE SAHTE ALKOLLÜ İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ.
Asayiş 15.10.2020, 12:44
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Ankara polisi, sahte içki ile mücadele kapsamında 128 iş yerini denetledi. Yapılan denetimlerde 3 iş yerinde 3 ton etil alkol ile şişelenmiş 500 litre sahte alkollü içki ele geçirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara genelinde etil alkol ile alkollü içki satışı yapılan 128 iş yerini denetledi. Denetimlerde 3 iş yerinde 3 ton etil alkol ile şişelenmiş 500 litre sahte alkollü içki ele geçirilerek el konuldu. İş yerlerinin yetkilisi olan 3 kişi gözaltına alındı.
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