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Başkent’te sahte alkol üreten kişi suçüstü yakalandı

Ankara’da sahte alkol üretip sattığı iddia edilen kişi, esnafın ihbarı üzerine yapılan operasyon ile yakalandı.

Asayiş 30.11.2020, 17:32
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Başkent’te sahte alkol üreten kişi suçüstü yakalandı
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Ankara’da sahte alkol üretip sattığı iddia edilen kişi, esnafın ihbarı üzerine yapılan operasyon ile yakalandı.

Kızılay’da Ü.Y isimli bir kişinin kaçak alkol üretip sattığı esnaf tarafından polise ihbar edildi. Yapılan ihbarı değerlendiren ve fiziki ile teknik aramalar sonucunda harekete geçen motorize Asayiş ekipleri, Kızılırmak Caddesi’nde gerçekleştirdiği operasyonla şüpheli Ü.Y.’yi suçüstü yakaladı. Yapılan üst ve çanta aramasında çok miktarda sahte alkol, bir miktar sahte para ve sahte alkol üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme çıktı. Çıkan malzemelere el konulurken, U.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.
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