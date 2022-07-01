Başkentte sağanak yolları ve evleri sular altında bıraktı

Ankara’da öğleden sonra etkisini artıran sağanak, seli de beraberinde getirdi. Keçiören’de binaların zeminleri ve yollar sular altında kaldı.

Ankara’da 1.5 aydır etkili olan yağış bu kez Keçiören’de hissedildi. Öğle saatlerinde şiddetlenen yağışın sağanağa dönüşme sebebiyle ilçede yollar sular altında kaldı. Özellikle Dutluk Mahallesi’nde biriken su, trafiği durma noktasına getirirken, bölgedeki bazı binaların zeminlerini ve bodrum katındaki dairelerini su bastı. Belediye ekiplerinin yoğun mesai harcayarak ulaşıma açmaya çalıştığı yollardan geçen vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

"Bir türlü çözülemeyen bir sorun"

Yağmurdan dolayı mağdur olduklarını söyleyen esnaf Mustafa Başaran, "Dükkanın alt taraflarını ve bodrumları yine sel bastı. Maddi manevi çok zorluklar yaşıyoruz. Bu sel sorunu 10 senedir devam eden, bir türlü çözülemeyen bir sorun. Büyükşehir veya Keçiören Belediyesi tarafından yardım talep ediyoruz. Buraya ağzına kadar su doluyor. Dükkanların içine kadar su giriyor. Dükkanın alt katında bulunan su depoları ve diğer malzemeler büyük zarar gördü. 15 bin liralık zararımız var. Büyükşehir bir kısmını karşıladı. Daha önceki sellerde yaşadığımız mağduriyetler hiç karşılanmadı. Bu yol üzerinde daha fazla ızgara talep ediyoruz. Bir an önce mağduriyetimizin karşılanması ve bu olayların bir daha yaşanmamasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.