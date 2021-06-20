Başkent’te sağanak yağış sonrası meydana gelen sel hayatı olumsuz etkiledi

Ankara Polatlı’da etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen selde caddeler sular altında kalırken, araç sürücüleri trafikte zor anlar yaşandı.

Ankara’da son zamanlarda etkili olan sağanak bu kez Polatlı ilçesinde etkili oldu. Yoğun yağış sonrası ilçede sel meydana geldi. Caddeler sular altında kalırken, havuza dönen yollarda sürücüler kaza yapmamak için adeta ecel terleri döktü. Çevre sakinleri de yoğun yağıştan olumsuz etkilendi.