Başkentte sağanak yağış sonrası dükkanlar sular altında kaldı

Ankara’nın Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi’nde etkili olan sağanak yağmur yağışı sonrası yolları basan su sürücülere zor anlar yaşatırken çevredeki dükkanlar da sular içinde kaldı.

İlçede bulunan bir iş hanını hem yolda biriken yağmur suyu hem de taşan lağım suyu bodrum katları basarken büyük maddi hasara yol açtı. Su birikintisini temizlemeye çalışan iş yeri çalışanları ise zor anlar yaşadı.

İş yerinin daha öncede su baskını yaşadığını dile getiren iş yeri sahibi Ayhan Özser, “Altyapı yetersizliğinden dolayı dükkanları su bastı. Özellikle alt katları. Yaklaşık 8-9 adet su basan mağaza var. Hem ön tarafta ana caddeden hem de alt katta yetersizlikten dolayı su bastı. Buranın daha önce de böyle bir sıkıntısı vardı, halletmişlerdi fakat birkaç gün önce yapmur suyundan dolayı yine yolda tıkanıklık oldu. Açtık denildi fakat tekrar yağmur yağınca bizim dükkanlara su geldi. Tahmini olarak 30-40 bin TL masrafımız var” ifadelerine yer verdi.

Yağış sonrası cadde ve sokakları su bastı. Göle dönen yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. İlçede hayat durma noktasına gelirken, vatandaşlar arasında gergin anlar yaşandı. Otobüs durakları dolup taşarken, çoğu yolcu otobüslere binemedi. Evlerine gidememekten şikayetçi olan vatandaşlar ile şoförler arasında tartışmalar çıktı.

Mamak'ta her yağış sonrası aynı manzara, bozulan yollar ve evler sular altında

Başkentte günlerdir etkili olan sağanak Mamak'ta hayatı durma noktasına getirdi. İlçede tahrip olan yollar ve evlerin sular altında kalması vatandaşların mağdur olmasına neden olurken, sürücüler ise bozulan yollarda zor anlar yaşadı.

Ankara'da bir haftadır devam eden sağanağın etkilerinin en çok hissedildiği yer olan Mamak'ta hayat zaman zaman durma noktasına geldi. Altyapı yetersizliği sebebiyle her yağış sonrası ilçede sular altında kalarak bozulan yollar vatandaşların olumsuz etkilenmelerine sebep olurken, sürücüler de bir kazaya kurban gitmemek için ecel terleri döktü. Yollardan güçlükle geçen araçların da zaman zaman çukurlara girmesi trafikte olumsuz anlar yaşanmasına neden oldu. Bazı vatandaşların evlerini su basarken, binalarının zemin katı sel suları altında kalan çevre sakinleri ise sorunlarının çözülmesi için yetkililerden yardım istedi.

"Bir kamyon pislik var burada"

Binalarının zemininde çöpler biriktiğini söyleyen Tahsin Dön, "Her yağış yağdığı zaman bu apartmanın altı şerden kurtulmuyor. Bu parkı yapmış oldukları yerde rögarlar tamamıyla su almıyor ve bizim buraya dökülüyor. Şu anda çok mağdur durumdayız. Ekip gönderdiler, 'buraya dolduğu için temizlik yapamayız, yağmur kesildikten sonra tekrar haber verin, gelelim temizleyelim' dediler. Yalnız temizleme önemli değil, bizim duvarımızın yükselmesi gerekiyor. Yükselmediği müddetçe de oradan gelen parktan gelen su buraya doğru geliyor. Ev sahipleri çok mağdur durumda. Ne yapacağımızı, ne edeceğimizi şaşırdık. Şu anda bir kamyon pislik var burada onları aldırmak istiyoruz ve özellikle şu duvarın yapılması, o parktan bu tarafa su geçmemesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Alt yapıyı güzel yapsınlar"

Evini su basan sel mağduru Yılmaz Irmak da, "Yolların bazı yerleri bozuluyor bazı yerleri bozulmuyor, asfalt kalkıyor. Her yağışta genelde rögarımız tıkandığı zaman tuvaletlerden evin içine geri tepiyor, geri teptiği zaman da evin içine pis su doluyor. Parkelerimiz ayağa kalkıyor. Zararımız çok, bütün eşyalarımız dünkü yağışta gitti. Eziyetini zararını biz çektik. Eşyalarımız, halılarımız hepsi gitti. Talebimiz ve isteğimiz kanalizasyon işlerinin güzel yapılmaları. Alt yapı çalışmalarını da güzel yapsınlar. Trafikte de zor anlar yaşanıyor illaki. Tek yön yapmaları lazım. Akşam iş çıkışında arabalar, insanlar yolun ortasından gidiyor. Araba koyacak, park edecek yer yok. Yollarda bozulmalar oluyor sel olduğu zaman. Alt yapıyı güzel yapsınlar. Biz yağmur sularını evimizin içinde istemiyoruz. Çok zor durumdayım" dedi