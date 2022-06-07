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Başkent’te sağanak yağış Keçiören’i de vurdu

Ankara’da etkili olan sağanak yağış Keçiören ilçesinde de kendisini gösterdi.

Asayiş 07.06.2022, 15:20
Başkent’te sağanak yağış Keçiören’i de vurdu

Ankara’da etkili olan sağanak yağış Keçiören ilçesinde de kendisini gösterdi.

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde çok sayıda binayı su basarken, yoğun sağanak yağış Keçiören’de de etkili oldu. Keçiören’de caddeleri ve evleri su bastı. Belediye ekipleri su basan alanları temizlemek için çalışma başlattı.

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