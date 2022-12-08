Başkent’te polisten okul çevrelerinde sıkı denetim

Ankara’da polis tarafından eğitim ve öğretimin güvenilir ortamda sürdürülebilmesi için 25 ilçede okulların çevresinde başlatılan denetimler sürüyor.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 ilçede eğitim ve öğretimin güvenilir ortamlarda sürdürülebilmesi için okul çevrelerinde denetim yaptı. Trafik, asayiş, narkotik, terörle mücadele ve kaçakçılık birimlerinden bin 5 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada vatandaşlar üzerinde arama yapılırken, çevredeki kafe, internet kafe ve iş yerleri denetlendi. Polis ekipleri, yoldan geçen vatandaşların kimlik sorgulamasını da yaptı. Denetimlerin gün boyu devam edeceği kaydedildi.

“Ankara’nın tamamına yayılacak şekilde sürdürüyoruz”

Ankara Trafik Denetleme Ekipler Amiri Komiser Uğur Denek, çocuk ve gençlerin daha güvenilir bir ortamda eğitim faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla genel bir uygulama yaptıklarını belirterek, “Bu uygulamaları 25 ilçemizde bin 5 personelimizin katılımıyla sürdürüyoruz. Uygulamalarda okul önleri, okul önlerinde bulunmaması gereken şahıslara yönelik çalışmalar, servis araçları denetimleri, internet kafe ve sosyal faaliyetler sürdüren yerlerde çalışmalarımız var. Bunları da etkin bir şekilde Ankara’nın tamamına yayılacak şekilde sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.