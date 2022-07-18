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Başkent’te patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Ankara’nın Sincan ilçesinde seyir halindeki aracın arkasına takılarak ilerleyen patenli gençler yürekleri ağza getirdi.

Asayiş 18.07.2022, 18:26
Başkent’te patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Ankara’nın Sincan ilçesinde seyir halindeki aracın arkasına takılarak ilerleyen patenli gençler yürekleri ağza getirdi.

Ulubatlı Hasan Mahallesi Menderes Caddesi üzerinde trafikte seyir halinde olan aracın arkasına ve yan tarafına takılarak ilerleyen 3 patenli genç trafikte tehlike saçtı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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