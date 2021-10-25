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Başkent’te parkta çıkan yangın korkuttu
Başkent’te bir parkta çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.
Asayiş 25.10.2021, 09:47
Başkent’te bir parkta çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.
Alınan bilgiye göre, Kuzey Ankara TOKİ blokları yakınındaki bir parkın içinde bulunan bir binada yangın çıktı. Göğe yükselen alevler geceyi aydınlattı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi.