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Başkent’te park kavgası kanlı bitti: 4 yaralı

Ankara’da bir hırdavatçı dükkanının önüne tır park eden tır şoförleri ile dükkan sahipleri arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 4 kişi yaralandı.

Asayiş 31.03.2021, 09:40
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Başkent’te park kavgası kanlı bitti: 4 yaralı

Ankara’da bir hırdavatçı dükkanının önüne tır park eden tır şoförleri ile dükkan sahipleri arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay Altındağ ilçesi Karpuzlu 2 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hırdavat dükkanı olan şahısların dükkanının önüne iki tır park edildi. Durumdan rahatsız olan dükkan sahipleri tır şoförlerine araçlarını çekmesi yönünde uyarılarda bulundu. Kısa sürede alevlenen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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