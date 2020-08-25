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Başkent’te panelvan araç yayaya çarptı: 1 ölü
ANKARA’NIN ALTINDAĞ İLÇESİNDE YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN BİR PANELVAN ARACIN ÇARPTIĞI YAYA HAYATINI KAYBETTİ.
Asayiş 25.08.2020, 00:51
Ankara’nın Altındağ ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir panelvan aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Kaza saat 22.00 sularında, Ankara’nın Altındağ İlçesi Turgut Özal Bulvarı Samsun istikametinde meydana geldi. Yusuf Keskin’nin kullandığı 06 BTP 323 plakalı panelvan araç, kimliği henüz tespit edilemeyen yayaya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan yaya kanlar içinde yol kenarına düştü. Kazayı gören çevredeki diğer sürücüler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri, yayanın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken sürücü Yusuf Keskin’i gözaltına aldı.
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