banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Çocuğunuz bu şekilde yürüyorsa dikkat
Çocuğunuz bu şekilde yürüyorsa dikkat
Süper Kupa finali Katar'da oynanacak
Süper Kupa finali Katar'da oynanacak
Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi?
Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi?
Ucuz maske uyarısı: 3 katlı olmak zorunda
Ucuz maske uyarısı: 3 katlı olmak zorunda

Başkent’te otomobil yapımı süren yola uçtu: 1 yaralı

Başkent’te bir otomobilin yol yapım çalışması yapılan alana uçması sonucu 1 kişi yaralandı.

Asayiş 27.11.2020, 09:27
9
Başkent’te otomobil yapımı süren yola uçtu: 1 yaralı
banner422

Başkent’te bir otomobilin yol yapım çalışması yapılan alana uçması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza Sincan ilçesi Ankara-Ayaş yolu Başer Kavşağı’nda meydana geldi. Yalçın G. yönetimindeki 06BL 8744 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol yapım çalışmasının bulunduğu alana uçtu. Kazada yaralanan sürücü Yalçın G., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
13°
açık