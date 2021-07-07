banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kılıçdaroğlu, Mersin’de çarşı esnafıyla bir araya geldi
Kılıçdaroğlu, Mersin’de çarşı esnafıyla bir araya geldi
Dolar ve Euro güne nasıl başladı?
Dolar ve Euro güne nasıl başladı?
Ordu’da 7.7 milyarlık devlet yatırımı
Ordu’da 7.7 milyarlık devlet yatırımı
'Tosuncuk' Mehmet Aydın rakibini kaçırıp sorgulamış!
'Tosuncuk' Mehmet Aydın rakibini kaçırıp sorgulamış!

Başkent’te otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Ankara’da bir otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada araçtaki 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Asayiş 07.07.2021, 09:27
Başkent’te otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Ankara’da bir otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada araçtaki 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Olay, Kuzey Çevre Yolu Karapürçek mevkiinde meydana geldi. M.B. kontrolündeki 34 RZ 4500 plakalı otomobil, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada araçta bulunan H.B.’nin hayatını kaybettiği belirlenirken, sürücü M.B. ile 3 yolcu ise yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Yorumlar (0)
26°
parçalı bulutlu