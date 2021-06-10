banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Kassam Tugayları İsrail'i uyardı!
Kassam Tugayları İsrail'i uyardı!
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Erdoğan açıklaması!
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Erdoğan açıklaması!
Mansur Yavaş'tan bir destek daha!
Mansur Yavaş'tan bir destek daha!
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden Veyis Ateş için harekete geçti!
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden Veyis Ateş için harekete geçti!

Başkent’te otomobil dereye uçtu: 4 yaralı

Ankara’da kontrolden çıkan otomobilin dereye uçtuğu kazada 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

Asayiş 10.06.2021, 22:32
Başkent’te otomobil dereye uçtu: 4 yaralı

Ankara’da kontrolden çıkan otomobilin dereye uçtuğu kazada 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara-Samsun Yolu Kayaş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirlenemeyen sürücünün kullandığı 06 FL 7706 plakalı otomobil, Kayaş mevkiinde kontrolden çıkarak dereye uçtu. Kazayı gören diğer sürücüler sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri, sürücü ve kimliği henüz tespit edilemeyen 3 kişiyi sıkıştıkları otomobilden çıkardı. 112 Acil servis ekipleri olay yerinde yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk etti. Kazada yaralanan 4 kişiden 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
21°
az bulutlu