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Başkent’te otobüs şoförü ve yolcu çıkan kavgada birbirine girdi

Başkent’te halk otobüsünün şoförü ile bir yolcu çıkan kavgada birbirine girdi.

Asayiş 15.06.2022, 15:49
Başkent’te otobüs şoförü ve yolcu çıkan kavgada birbirine girdi

Başkent’te halk otobüsünün şoförü ile bir yolcu çıkan kavgada birbirine girdi.

Etimesgut-Sıhhiye seferini yapan 536 no’lu halk otobüsünde şoför ile bir yolcu arasında tartışma çıktı. Şoför ve yolcu tartışmanın büyümesiyle birbirine girerken, durakta otobüs bekleyen vatandaşlar tarafından kaydedilen kavganın sebebi bilinmiyor.

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