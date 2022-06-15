Başkent’te otobüs şoförü ve yolcu çıkan kavgada birbirine girdi

Başkent’te halk otobüsünün şoförü ile bir yolcu çıkan kavgada birbirine girdi.

Etimesgut-Sıhhiye seferini yapan 536 no’lu halk otobüsünde şoför ile bir yolcu arasında tartışma çıktı. Şoför ve yolcu tartışmanın büyümesiyle birbirine girerken, durakta otobüs bekleyen vatandaşlar tarafından kaydedilen kavganın sebebi bilinmiyor.