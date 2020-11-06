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Başkent’te oto aksesuar dükkanının çatısı yandı
ANKARA’NIN YENİMAHALLE İLÇESİNDE OTO AKSESUAR DÜKKANININ ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN HASARA NEDEN OLDU. YANGIN, İTFAİYE ERLERİNİN YAKLAŞIK YARIM SAAT SÜREN ÇALIŞMASIYLA SÖNDÜRÜLDÜ.
Asayiş 06.11.2020, 00:39
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Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde oto aksesuar dükkanının çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu. Yangın, itfaiye erlerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla söndürüldü.
Olay, saat 22.30 sıralarında Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Serhat Mahallesi 1366’ıncı Cadde üzerinde bulunan 3 katlı oto aksesuar dükkanında meydana geldi. Çatı katında ilk belirlemelere göre; elektrik tesisatından çıkan yangında alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Sanayi bölgesinin pek çok yerinden görülen dumanı fark eden vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Yangın, itfaiyenin yarım saatlik müdahalesi ile çevreye sirayet etmeden söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, iş yeri kullanılamaz hale geldi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.