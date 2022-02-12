Başkentte organize suç çetesine operasyon: 4’ü tutuklu 16 gözaltı

Ankara’da uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ticareti yaparak haksız kazanç elde eden çeteye yönelik düzenlenen operasyonda aralarında örgüt elebaşı ile yöneticisinin de bulunduğu 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonun devamında ise örgütle irtibatı olduğu tespit edilen 12 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarlar Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ticareti yaparak haksız kazanç elde eden 17 kişiyi tespit etti. Operasyon için harekete geçen ekipler tespit çalışmaları sırasında aralarında örgütün elebaşı olan R.A. ile örgütün sözde yöneticisi G.Y.’nin de aralarında bulunduğu 4 kişiyi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan 4 zanlı cezaevi gönderildi.

Operasyonun devamında 12 şüpheli yakalandı

Örgütün diğer üyelerini yakalamaya yönelik çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, 17 farklı adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 12 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Firari şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi. Zanlıların ikametlerinde ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise, 155 adet extasy hap, bin 419 adet sentetik ecza, 130 gr eroin, 115.5 gr pc, 25 gr bonzai, 40 gr esrar, 60 gr metamfetamin, 4 adet tabanca ve 94 adet fişek ele geçirildi.