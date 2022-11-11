Başkentte öldürülen 5 yabancı uyruklunun kimlikleri belirlendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde Altındağ ilçesinde öldürülen 5 yabancı uyruklunun kimlikleri belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir evde öldürülen 5 yabancı uyruklunun kimlikleri belirlendi. Edinilen bilgiye göre, elleri arkadan bağlı ve ağzı bez parçasıyla kapatılmış olarak boğulduğu tespit edilen kişinin Asadullah Rahimy, bıçaklananların ise Sarfarz Sayaz, Habibollah Jora Khan, Abdul Halım Roozi Qul ve Abdurrahman Azizi olduğu belirlendi. Olayın gerçekleştiği evin, boğularak öldürülen Asadullah Rahimy adına kiralandığı, diğer şahısların ise evde misafir oldukları belirlendi. Afganların Göç İdaresi’nde kayıtlı olduğu, geçici olarak değişik işlerde çalıştıkları, evde boğuşma ya da kavga olduğunu gösterir dağınıklığın tespit edilmediği belirlendi. Ayrıca cesetlerin, evin değişik odalarında olduğu aktarıldı. Olayla ilgili şüpheli ya da şüphelilerin tespit edilmesi için çalışmalar sürdürülüyor.