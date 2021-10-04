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Başkentte narkotik suçundan bir haftada 43 kişi tutuklandı

Başkent’te uyuşturucu suçlarını önlemeye yönelik 27 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 369 şüpheliden 43’ü tutuklandı.

Asayiş 04.10.2021, 15:13
Başkentte narkotik suçundan bir haftada 43 kişi tutuklandı

Başkent’te uyuşturucu suçlarını önlemeye yönelik 27 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 369 şüpheliden 43’ü tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, il genelinde uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla 27 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 369 kişiden 43’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda toplam; 40.4 kilogram esrar, 1.9 kilogram bonzai, 900 gram metamfetamin, 600 gram eroin, 500 adet ecstasy ve 4 bin adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

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