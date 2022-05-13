Başkent’te motosiklet kazasında yaşamını yitiren çift ölüme böyle gitmiş

Başkent’te motosiklet tutkunu olan Hüseyin Sinan Turan (40) ve Ayşenur Turan (26) çifti, geçirdikleri kaza sonucu hayatını kaybetti. O anlar ise başka bir motosiklet kullanıcısının kask kamerasına yansıdı.

Olay Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde meydana geldi. Hüseyin Sinan Turan’ın (40) kontrolünde olan ve eşi Ayşenur Turan’ın (26) da yer aldığı 06 FG 0080 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Turan çifti, kazanın etkisi ile yol kenarındaki bariyerlere çarparak olay yerinde hayatını kaybetti. Öte yandan kazaya ait kamera kayıtları ortaya çıktı. Çifti, arkalarından takip eden bir motosikletin sürücüsüne ait kask kamerasına yansıyan görüntülerde, Hüseyin Sinan Turan kontrolündeki motosikleti viraja girerken kontrolü kaybettiği ve çiftin bariyerlere çarptığı anlar yer aldı. (UTK-