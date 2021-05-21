banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Türkiye Moldova milli maçı ne zaman? İşte detaylar...
Türkiye Moldova milli maçı ne zaman? İşte detaylar...
Fahrettin Altun'dan Musab Turan paylaşımı
Fahrettin Altun'dan Musab Turan paylaşımı
AA muhabiri bakana öyle bir soru sordu ki...
AA muhabiri bakana öyle bir soru sordu ki...
Mustafa Cengiz: Fatih Terim kendini başkan üstü görüyor
Mustafa Cengiz: Fatih Terim kendini başkan üstü görüyor

Başkent’te motosiklet kazası: 2 ölü

Ankara direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü ve arkadaşı hayatını kaybetti.

Asayiş 21.05.2021, 22:41
Başkent’te motosiklet kazası: 2 ölü

Ankara direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü ve arkadaşı hayatını kaybetti.

Kaza, Ankara Çevreyolu Pursaklar mevkiinden Samsun yolu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 45 ABC 614 plakalı motosiklet, direksiyon hakimiyetini kaybederek çevreyolunda devrildi. Kazayı gören çevredeki diğer sürücüler sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri, motosiklette bulunan Ali Şahin Iğdır’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, Zafer Kılıç ise kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Yorumlar (0)
13°
parçalı bulutlu