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Başkentte motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Ankara’nın Polatlı ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Asayiş 04.04.2022, 09:47
Ankara’nın Polatlı ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Polatlı ilçesi Ankara-Eskişehir Karayolu Dortyol Kavşağında meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.