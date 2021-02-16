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Başkent’te minibüs kazası: 10 yaralı
Ankara-İstanbul yolunda bir minibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.
Asayiş 16.02.2021, 11:41
Ankara-İstanbul yolunda bir minibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Ankara-İstanbul yolu 36. kilometrede İmrendi Kavşağı mevkiinde kar yağışı nedeniyle M.T. idaresindeki 34 DNG 845 minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp orta refüjde devrildi. Kazada araçta bulunan 10 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.