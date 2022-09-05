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Başkentte market deposunda çıkan yangın itfaiyeyi alarma geçirdi
Ankara’nın Polatlı ilçesinde bir markette çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.
Asayiş 05.09.2022, 14:26
Ankara’nın Polatlı ilçesinde bir markette çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.
Alınan bilgiye göre, Polatlı ilçesi Yavuz Selim Caddesi üzerinde bulunan bir mir marketin deposunda elektriklerin kesilmesin ardından devreye giren jeneratörde patlama yaşandı. Patlama sonrası markette yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi.
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