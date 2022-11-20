Başkent’te lüks araçta erkek cesedi bulundu

Başkent’te yol kenarına park edilmiş lüks bir araçta erkek cesedi bulundu.

Olay, Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi’nde gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, sabah erken saatlerde yol kenarına pak edilmiş lüks bir araçta erkek cesedi bulundu. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Olayın yaşandığı bölgeye yakın bir yerde bekçilik yapan Çetin Karabulut, “Sabah saat 07.30 sıralarında jandarma gelip kapımı çaldığında uyuyordum. Kimliğimi istediler, ’Buyurun’ dedim. ’Burada bir şahıs intihar etmiş, herhangi bir şüpheli araç veya bir ses duydunuz mu?’ diye sordular. Hiçbir şey duymadığımı ve görmediğimi söyledim. Jandarmalar, saat 11.30 civarında cenaze aracı geldikten sonra cenazeyi alıp gittiler. Olay, komutanların dediğine göre gece saat 03.00 sıralarında gerçekleşmiş” dedi.

Jandarma şahsın intihar ettiği üzerinde dururken, şahsın kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsi sonucunda belli olacak. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.