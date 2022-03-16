Başkent’te liseli kızların kavgası kamerada

Ankara’nın Mamak ilçesinde bir lisenin önünde kız öğrenciler arasında kavga yaşandı.

Alınan bilgiye göre, Mamak ilçesinde bulunan bir lisenin önünde kız öğrenciler arasında kavga yaşandı. İki kız öğrenci ve velisine diğer kız öğrenciler saldırdı. Yaşanan kavga vatandaşlar tarafından görüntülendi.