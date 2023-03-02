Başkentte lise öğrencisi metro istasyonu raylarına düştü

Ankara Batıkent metro istasyonunda lise öğrencisi genç kız, metro beklerken raylara düştü. Raylara düşen genç kız hastaneye kaldırıldı.

Olay, Ankara Batıkent metro istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi belirlenemeyen lise öğrencisi genç kız metro beklerken raylara düştü. Metro istasyonunda bekleyen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri ve polisler sevk edildi. Raylara düşen genç kız hastaneye kaldırıldı.