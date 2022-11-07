Başkent’te kuryenin öldüğü yol verme kavgasında 1 tutuklama

Ankara’da trafikte yol verme yüzünden bir kuryenin bıçaklanarak öldürüldüğü kavgada 1 kişi tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kurye Samet Özgül, önceki gün trafikte yol verme sebebiyle tartıştığı B.A, H.İ.D. ve M.D’nin bıçaklı saldırısına uğramıştı. Ağır yaralanan Özgül, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi’ne getirildi. Şüpheliler savcı tarafından ifadeleri alındıktan sonra tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden H.İ.D. tutuklanırken, M.D. ve B.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.