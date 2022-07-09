Başkent’te kurbanlıklar firar etti, vatandaşlar kovaladı

Ankara’da sahiplerinin elinden kurtularak kaçan kurbanlıklar, vatandaşları peşinden koşturdu.

Mamak ve Keçiören ilçelerinde kesilmeye götürülürken sahiplerinin elinden kaçan kurbanlık danalar sokaklarda boy gösterdi. Vatandaşlar sokaklarda dolaşan, yer yer de tehlike oluşturan kurbanlıkları cep telefonu ile görüntüledi. Vatandaşlar, kaçan hayvanları yakalamak için büyük uğraş verdi.