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Başkent’te kurban kesim alanlarını dolu vurdu

Ankara’nın Altındağ ilçesinde başlayan dolu yağışı kurban kesim alanlarını vurdu.

Asayiş 09.07.2022, 19:43
Başkent’te kurban kesim alanlarını dolu vurdu

Ankara’nın Altındağ ilçesinde başlayan dolu yağışı kurban kesim alanlarını vurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara’da bugün öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Öğleden sonra başlayan hafif yağmur bir anda doluya çevirdi. Şiddetli yağan dolu kurban kesim alanlarını vurdu. Ankara’nın Altındağ ilçesinde başlayan dolu yağışı kurban kesen vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kurbanlıklarını bırakarak kaçan vatandaşlar sığınacak yer bulmaya çalıştı. Kentin birçok ilçesinde de yağmur yağışı devam ediyor.

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