Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105520
ALTIN
379.335
DOLAR
6.8125
STERLİN
8.4213
EURO
7.5605
Antalya'da trafikte tekme tokatlı kavga
Trafikte tekme tokatlı kavga...
Adalar'a giriş-çıkış kısıtlaması sona eriyor
Adalar'a giriş-çıkış kısıtlaması sona eriyor
Çanakkale'de şehitlikler ziyaretlere açılıyor
Şehitlikler ziyarete açılıyor...
“Yemeğimi paylaşayım” derken, ölüme yol açabilirsiniz
“Yemeğimi paylaşayım” derken...

Başkentte kumar oynayan 12 kişiye 40 bin 950 TL idari para cezası verildi

ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ AHLAK BÜRO AMİRLİĞİ EKİPLERİ, BELİRLEN ADRESTE KUMAR OYNATILDIĞI BİLGİSİ ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ. AHLAK POLİSİ 12 ŞAHSA VE İŞ YERİ YETKİLİSİNE TOPLAMDA 40 BİN 950 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULADI.

Başkentte kumar oynayan 12 kişiye 40 bin 950 TL idari para cezası verildi

ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ AHLAK BÜRO AMİRLİĞİ EKİPLERİ, BELİRLEN ADRESTE KUMAR OYNATILDIĞI BİLGİSİ ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ. AHLAK POLİSİ 12 ŞAHSA VE İŞ YERİ YETKİLİSİNE TOPLAMDA 40 BİN 950 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULADI.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 14:59
5 Okunma
Başkentte kumar oynayan 12 kişiye 40 bin 950 TL idari para cezası verildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir adreste kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ahlak polisi, 12 şahsa ve iş yeri yetkilisine toplamda 40 bin 950 TL idari para cezası uyguladı.

Başkentte Altındağ ilçesi Hacı Bayram Mahallesi Plevne Sokak’ta sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde saat 19.15 sıralarında kumar oynatıldığı bilgisine ulaşıldı. Ahlak Büro Amirliği ekipleri, belirlen adreste kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese intikal eden polis iş yerinin kahvehane şeklinde dizayn edildiği ve 12 kişinin kağıt oyunu oynadığını tespit etti. İş yerinde oyun oynayan 12 şahsa ve iş yeri yetkilisine 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanun maddesi gereği 3 bin 150’şer TL olarak toplamda 40 bin 950 TL idari para cezası veridi. Şüpheli kişiler hakkında da Ahlak Büro Amirliği tarafından tahkikata başlanıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ekran resmi atarak hayatının hatasını yaptı
Ekran resmi atarak hayatının hatasını yaptı
Adana’da 3 kilo esrar ele geçirildi, 4 zanlı tutuklandı
Adana’da 3 kilo esrar ele geçirildi, 4 zanlı tutuklandı
Diyarbakır’da ’maskeli’ soygun
Diyarbakır’da ’maskeli’ soygun
Gaziantep polisinden 32 adrese eş zamanlı operasyon
Gaziantep polisinden 32 adrese eş zamanlı operasyon
Kamyonetle midibüs çarpıştı: 2 yaralı
Kamyonetle midibüs çarpıştı: 2 yaralı
Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nda iki valiz dolusu uyuşturucu yakalandı
Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nda iki valiz dolusu uyuşturucu yakalandı
(Özel) Önce camı kırıp kaçtılar sonra geri dönüp böyle soydular
(Özel) Önce camı kırıp kaçtılar sonra geri dönüp böyle soydular
(Özel) Sigortalı olduğunu ispat edemeyen kurye ile polis arasında tartışma
(Özel) Sigortalı olduğunu ispat edemeyen kurye ile polis arasında tartışma
İzmir’de iki ayrı depoya baskın: Yaklaşık 8 ton sahte etil alkol ele geçirildi
İzmir’de iki ayrı depoya baskın: Yaklaşık 8 ton sahte etil alkol ele geçirildi
İki kişinin öldüğü kavgada 24 gözaltı
İki kişinin öldüğü kavgada 24 gözaltı
Jandarmadan kaçak sigara operasyonu
Jandarmadan kaçak sigara operasyonu
Sokağa çıkma kısıtlamasında uyuşturucuyla yakalandılar
Sokağa çıkma kısıtlamasında uyuşturucuyla yakalandılar
Siirt’te öldürülen terörist sayısı 5’e yükseldi
Siirt’te öldürülen terörist sayısı 5’e yükseldi
Ege Denizinde can pazarı
Ege Denizinde can pazarı
65 yaş üstü annesini memlekete götürürken kaza yaptı: 3 yaralı
65 yaş üstü annesini memlekete götürürken kaza yaptı: 3 yaralı
Motosiklet üzerindeki infazla ilgili 3 kişi adliyeye sevk edildi
Motosiklet üzerindeki infazla ilgili 3 kişi adliyeye sevk edildi
Camı kırıp kaçan ve daha sonra gelip soyan hırsızlar yakalandı
Camı kırıp kaçan ve daha sonra gelip soyan hırsızlar yakalandı
Maske tedbirine uymayanlara ceza
Maske tedbirine uymayanlara ceza
Emekli polis korona virüsten yaşamını yitirdi
Emekli polis korona virüsten yaşamını yitirdi
Siirt’te etkisiz hale getirilen teröristlerden ikisinin gri listede yer aldığı belirlendi
Siirt’te etkisiz hale getirilen teröristlerden ikisinin gri listede yer aldığı belirlendi

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim