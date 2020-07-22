Başkent’te korona virüs denetimi
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, DÜN 81 İL VALİLİĞİNE “COVİD-19 TEDBİRLERİ KAPSAMINDA DENETİMLER” KONULU GENELGE GÖNDERDİ. GENELGE KAPSAMINDA BUGÜN ANKARA GENELİNDE DE KORONA VİRÜS DENETİMLERİ YAPILDI.
İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği “Covid-19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler” konulu genelge kapsamında bugün Ankara’da da korona virüs denetimleri yapıldı.
İçişleri Bakanlığı, dün 81 il valiliğine “Covid- 19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler” konulu genelge gönderdi. Bakanlık tarafından yayımlanan genelge kapsamında Çankaya Kaymakamlığı ekiplerince denetim yapıldı. Denetimlerde ticari taksiler, pazar yerleri, sosyete pazarları, şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım araçları, camiler, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, çay bahçesi, sahil bantları, dernek lokalleri, düğün ve nikah yapılan yerler, internet kafeleri ve elektronik oyun yerleri, berber, kuaför, güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, park ve piknik alanları ve benzeri yerler, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca ve spor merkezleri ile sinema, tiyatro ve diğer kültürel aktivite yerleri, lunapark ve tematik parklar kontrol edildi. Ekipler temizlik, sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda vatandaşları uyardı.
Denetim yapılan yerlerden biri de Çankaya ilçesindeki Seğmenler Parkı oldu. Güvenlik güçleri, parktaki vatandaşları maske ve sosyal mesafe konusunda tedbirli olmaya davet etti. Maskesini nizami şekilde takmayanlar ve sosyal mesafe kuralına uymayanlar uyarılırken, vatandaşlara maske de dağıtıldı.
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