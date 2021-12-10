Başkentte korkutan yangın, paniğe sebep olmadan söndürüldü

Başkentte bir gecekonduda sabah saat 8 sıralarında henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Yangın, paniğe sebep olmadan itfaiye ekiplerince söndürüldü. Evde kimsenin olmamasıysa vatandaşları sevindirdi.

Alınan bilgiye göre, olay, sabah saatlerinde Altındağ ilçesine bağlı Kale Mahallesinde bir gecekonduda meydana geldi. Çıkış nedeni henüz nedeni bilinmeyen yangın, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye intikal eden itfaiye ekiplerince çevre binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Gecekonduda kimsenin olmamasıysa vatandaşları sevindirdi. O anlara şahitlik eden vatandaşlar ise yaşanan durumu anlattı.

“İçeride kimse yaşamıyordu”

Yangını gören mahalle sakini Ali Fuat Karadeniz, yangının sabah saat 8 sıralarında çıktığını söyledi. Karadeniz, “Geldim komşunun kapısına vurdum. Kulağı duymadığı için açamadı. Onun için itfaiyeyi aradım hemen geldi. Allah razı olsun, arkadaşların eline koluna sağlık. Onlar geldi söndürdü ateşi. İçeride kimse yaşamıyor. Yaşasa da bilmiyorum çünkü burada bekar olarak kalıyordu. Oturan vatandaşın oğlu Antalya’da şu anda. Yangının neden kaynaklandığını bilemiyorum” dedi.

Olayın yaşandığı gecekondunun yakınında oturan diğer mahalle sakini Nuriye Fındık, yangını göremediğini, diğer komşunun ona haber verdiğini belirterek, “Buranın sahibi komşumuz ama bilmiyoruz burada evde mi yok mu. Bunlar hep taşındı gitti. İki kişi geldi bidonla su getirdi. Geri götürdü o bidonları. İtfaiyeyi ara dedim eşime. Yangın sabah başladı. Kapılar gitti gözlerim görmüyor. Eşimi uyardım kalk dedim kapıya biri vuruyor” sözlerini kullandı.

Son olarak mahalle sakinleri yanan evin sahibine ulaştıklarını, yangını haberdar ettiklerini iletti.