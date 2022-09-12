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Başkentte korkutan yangın
Başkentte sabah saatlerinde bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.
Asayiş 12.09.2022, 08:55
Başkentte sabah saatlerinde bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.
Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi İskitler Zübeyde Hanım Mahallesi’nde bulunan 3 katlı bir geri dönüşüm deposunda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Depoda hurda kağıt ve plastik maddelerin bulunması nedeniyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sayesinde kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.
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