Başkentte korkutan yangın

Başkentte bir özel üniversite şantiyesinde, kaynak aletinden çıkan kıvılcımların yalıtım malzemelerini tutuşturması sonucu yangın çıktı. Yoğun siyah dumanlar Ankara’nın birçok yerinden gözlemlendi.

Edinilen bilgiye göre, özel bir üniversitenin şantiyesinde gerçekleştirilen çalışmalar esnasında, kaynaktan çıkan kıvılcımların yalıtım malzemelerini tutuşturması sonucu büyük bir yangın çıktı. Ankara’nın çeşitli bölgelerinden görülebilen yoğun siyah dumanların oluştuğu yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile daha da büyümeden kontrol altına alındı. Çıkan yangında 3 inşaat işçisi dumandan etkilenirken ilk müdahaleleri olay yerinde 112 ekiplerince yapıldı. Ayrıca emniyet ekipleri olay yerini şerit çekerek güvence altına alırken, 112 ambulans ekipleri de herhangi bir sağlık problemi olmasına karşın hazır bulundu. Yangının kesin çıkış nedeni ise daha sonra yapılacak çalışmalar sonrasında netlik kazanacak.

Ankara Valisi Vasip Şahin, konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaca, “Ankara YHT Gar binası yanındaki inşaatta izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu başlayan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından kontrol altına alınmış olup; soğutma çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur” ifadelerini kullandı.