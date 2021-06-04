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Başkentte korkutan kaza: 3 yaralı

Başkentte nakliye kamyonun hafriyat kamyonuna çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Asayiş 04.06.2021, 13:56
Başkentte korkutan kaza: 3 yaralı

Başkentte nakliye kamyonun hafriyat kamyonuna çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ankara bulunan GİMAT kavşağında, nakliyecilik yapan 06 LRE 72 plakalı kamyon, hafriyat taşıyan başka bir kamyona arkadan çarptı. Çarpışma sonucunda nakliye kamyonunda bulunan 4 kişiden 3’ü hafif şekilde yaralandı. Yaralanan 3 şahıstan biri olan 22 yaşındaki Umut Aluç’un araçta sıkışması sonucu olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağırıldı. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri araç içerisine sıkışan Aluç’u araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kaza sonucunda yaralananların Ankara Şehir Hastanesine götürüldüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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