Başkent’te köprü altında iki araç çarpıştı: 1 yaralı

Ankara’nın Sincan ilçesinde bulunan köprünün altında iki araç çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Sincan ilçesinde bulunan bir köprünün altında 06 CMV 386 plakalı araç ile 06 BDD 048 plakalı araç çarpıştı. Kazada 06 CMV 386 plakalı araçta yolcu olarak bulunan M.B. isimli şahıs yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.