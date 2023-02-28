Başkent’te köpekleri öldüren sanık hakkında yakalama kararı

Başkent’te tek katlı evinin çatısına çıkan 2 köpeği av tüfeği ile ateş ederek öldüren sanık hakkında mahkeme, duruşmalara katılmadığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkardı.

Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Hanifi Karataş katılmazken, avukatı salonda hazır bulundu. Mahkeme hakimi, sanık Karataş’ın geçen celse de mazeretsiz duruşmaya katılmadığını bildirerek, duruşma savcısına görüşünü açıklaması için söz verdi. Savcı, iki celsedir duruşmaya katılmayan sanık hakkında yakalama kararı çıkartılmasını talep etti. Karataş’ın avukatı ise müvekkilinin savunması alındıktan sonra beyanda bulunacağını söyledi. Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Karataş hakkında yakalama kararı çıkardı.