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Başkent’te kontrolden çıkan otomobil dükkana girdi
BAŞKENT’TE SEYİR HALİNDEYKEN KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL BİR BAMBU MALZEMESİ SATAN DÜKKANA GİRDİ. ŞANS ESERİ KİMSENİN OLMAMASI BÜYÜK BİR FACİAYI ÖNLERKEN, KAZA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI.
Asayiş 19.08.2020, 00:58
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Başkent’te seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil bir bambu malzemesi satan dükkana girdi. Şans eseri kimsenin olmaması büyük bir faciayı önlerken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, saat 20.34’te Altındağ ilçesi Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı’nda meydana geldi. Ulus istikametine giden plakası tespit edilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak hızla yol kenarında bulunan bambu malzemesi satan dükkana daldı. Otomobil sürücüsü, kazayı yara almadan atlatırken, dükkanda kimsenin olmadığı belirlendi. Hurdaya dönen otomobil, çekiciyle kaldırılırken dükkanda hasar oluştu.
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